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Австралия признает Иерусалим столицей Израиля, - CBS

Новости » Политика    11.12.2018 - 14:54
Австралия признает Иерусалим столицей Израиля, - CBS
Фото: премьер Австралии Скотт Моррисон (из открытых источников)

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля объявят в ближайшее время

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля, однако объявит об этом официально на заседании Совета австралийских правительств (COAG) в среду, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Сообщается, что в понедельник узкий кабинет по вопросам национальной безопасности одобрил признание Иерусалима столицей Израиля, а сегодня данное решение должны были озвучить на заседании правительства во главе с премьером Скоттом Моррисоном.

Также сообщается, что Австралия не будет пока переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство. Это обусловлено высокой стоимостью переезда.

Напомним, в октябре Моррисон заявлял, что Австралия открыта к признанию Иерусалима столицей Израиля.

В начале ноября избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, планировалось, что Чехия в ноябре откроет "Чешский дом" в Иерусалиме, что станет первым шагом к переносу посольства в этот город.

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