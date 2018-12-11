Австралия признает Иерусалим столицей Израиля, - CBS

Фото: премьер Австралии Скотт Моррисон (из открытых источников)

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля объявят в ближайшее время

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля, однако объявит об этом официально на заседании Совета австралийских правительств (COAG) в среду, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Сообщается, что в понедельник узкий кабинет по вопросам национальной безопасности одобрил признание Иерусалима столицей Израиля, а сегодня данное решение должны были озвучить на заседании правительства во главе с премьером Скоттом Моррисоном.

Также сообщается, что Австралия не будет пока переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство. Это обусловлено высокой стоимостью переезда.

Напомним, в октябре Моррисон заявлял, что Австралия открыта к признанию Иерусалима столицей Израиля.

В начале ноября избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, планировалось, что Чехия в ноябре откроет "Чешский дом" в Иерусалиме, что станет первым шагом к переносу посольства в этот город.