Австралія поки не буде переносити своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму
Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Австралія визнає зараз Західний Єрусалим, де знаходиться Кнесет і багато інших урядових інститутів, столицею Ізраїлю", - заявив він.
Разом з тим, Австралія поки не буде переносити своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, замість цього Австралія відкриє в Єрусалимі представництво з питань оборони і торгівлі.
"Ми з нетерпінням чекаємо переміщення нашого посольства в Західний Єрусалим, коли це буде практично можливо", - додав прем'єр.
Нагадаємо, в грудні минулого року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.
"Настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявляв Трамп.
Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки об'єднують свої посольство і консульство в ізраїльському Єрусалимі.
Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.