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Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Новини » Політика    15.12.2018 - 10:33
Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю
Фото: прем'єр Австралії Скотт Моррісон (facebook com scottmorrison4cook)

Австралія поки не буде переносити своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму

Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Австралія визнає зараз Західний Єрусалим, де знаходиться Кнесет і багато інших урядових інститутів, столицею Ізраїлю", - заявив він.

Разом з тим, Австралія поки не буде переносити своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, замість цього Австралія відкриє в Єрусалимі представництво з питань оборони і торгівлі.

"Ми з нетерпінням чекаємо переміщення нашого посольства в Західний Єрусалим, коли це буде практично можливо", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в грудні минулого року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

"Настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявляв Трамп.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки об'єднують свої посольство і консульство в ізраїльському Єрусалимі.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.

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