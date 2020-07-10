Австралия приостановила экстрадицию в Гонконг

Австралия объявила о прекращении действия договора об экстрадиции с Гонконгом. Причиной стало принятие властями Китая закона о защите национальной безопасности этого региона.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает Sydney Morning Herald.

"Мы не исключаем широкого толкования закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, что может привести к задержанию на его территории австралийских граждан. Это вызывает у нас серьезное беспокойство. Поэтому в этих условиях Австралия приостанавливает действие соглашения с Гонконгом об экстрадиии", - заявил он.

Кроме того, Моррисон сообщил, что жители Гонконга, которые сейчас находятся в Австралии по рабочей или учебной визе, смогут продлить ее на срок до 5 лет с возможностью дальнейшего получения вида на жительство.

Напомним, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга.

Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга.

В ответ Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" на давление из-за Гонконга.

Как известно, Гонконг - отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после 2047 года, пока неизвестно.