UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралия предоставит Украине более 30 бронетранспортеров

Фото: Австралия предоставит Украине более 30 бронетранспортеров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Австралии приняло решение дополнительно передать Украине еще 20 бронеавтомобилей Bushmaster и 14 бронетранспортеров M113. Их общая сумма составляет 60,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Австралии Питера Даттона.

Также страна доставит 60 паллет медицинских товаров от австралийских граждан, три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от имени Австралийского управление радиационной защиты и ядерной безопасности и Австралийской организации ядерной науки и технологий.

"Эта дополнительная помощь еще больше поддержит правительство Украины в его ответ на жестокое, неутомимое и незаконное вторжение России", - отметил Даттон.

Он подчеркнул, правительство Австралии будет продолжать выявлять возможности для дальнейшей военной помощи, чтобы оперативно предоставить необходимый потенциал Вооруженным силам Украины.

Напомним, недавно Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.

Добавим, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал о предоставлении Сиднеем дополнительной военной помощи для нашей страны на общую сумму 20 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияВоенная помощь