Австралія надасть Україні понад 30 бронетранспортерів

Також країна доставить 60 палет медичних товарів від австралійських громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки та Австралійської організації з ядерної науки та технологій.

"Ця додаткова допомога ще більше підтримає уряд України у його відповідь на жорстоке, невтомне та незаконне вторгнення Росії", - зазначив Даттон.

Він підкреслив, уряд Австралії продовжуватиме виявляти можливості для подальшої військової допомоги, щоб оперативно надати необхідний потенціал Збройним силам України.

Нагадаємо, нещодавно Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

Додамо, посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів.

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