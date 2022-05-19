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Австралія надасть Україні понад 30 бронетранспортерів

Фото: Австралія надасть Україні понад 30 бронетранспортерів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Австралії вирішив додатково передати Україн ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster та 14 бронетранспортерів M113. Їх загальна сума становить 60,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Австралії Пітера Даттона.

Також країна доставить 60 палет медичних товарів від австралійських громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки та Австралійської організації з ядерної науки та технологій.

"Ця додаткова допомога ще більше підтримає уряд України у його відповідь на жорстоке, невтомне та незаконне вторгнення Росії", - зазначив Даттон.

Він підкреслив, уряд Австралії продовжуватиме виявляти можливості для подальшої військової допомоги, щоб оперативно надати необхідний потенціал Збройним силам України.

Нагадаємо, нещодавно Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

Додамо, посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів.

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АвстралияВійськова допомога