Австралия предложила принять у себя украинских олимпийских спортсменов на время войны

Глава австралийского олимпийского комитета и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс инициирует выдачу гуманитарных виз украинским спортсменам, которые намерены переехать в Австралию на время вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Австралийский олимпийский комитет (АОК) будет поддерживать заявления украинских спортсменов на гуманитарные визы и будет обращаться за помощью в вышестоящие органы для помощи в урегулировании возникающих вопросов", - сказал Коутс.
Глава австралийского олимпийского комитета также заявил, что AOК внесет 100 000 долларов в Фонд помощи украинскому олимпийскому сообществу.
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