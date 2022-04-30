Австралія запропонувала прийняти у себе українських олімпійських спортсменів на час війни

Голова австралійського олімпійського комітету і віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс ініціює видачу гуманітарних віз українським спортсменам, які мають намір переїхати до Австралії на час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Австралійський олімпійський комітет (АОК) буде підтримувати заяви українських спортсменів на гуманітарні візи й буде звертатися за допомогою до вищих органів для допомоги у врегулюванні усіх питань", - сказав Коутс.

Глава австралійського олімпійського комітету також заявив, що АОК внесе 100 000 доларів до Фонду допомоги українському Олімпійській спільноті.