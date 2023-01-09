UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австралія постраждала від повені, що трапляється раз на 100 років

Фото: австралійський регіон Кімберлі постраждав від повені (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Віддалений регіон у глибині Австралії постраждав від повені, яка буває раз на 100 років, і військові літаки змушені були евакуювати жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, криза в регіоні Кімберлі в Західній Австралії була спровокована минулого тижня минулорічним тропічним циклоном Еллі, який приніс річну кількість дощів у деяких районах за лічені дні.

"Люди в Кімберлі переживають повінь, яка трапляється раз на 100 років, це найсильніша повінь за всю історію Західної Австралії", - підкреслив Стівен Доусон, міністр служби надзвичайних ситуацій Західної Австралії.

Він сказав, що "вода всюди" і що в деяких районах паводкові води простягнулися на 50 км із затопленням, "на скільки сягає око".

Прем'єр-міністр уряду Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що ще занадто рано оцінювати повну вартість відновлення зруйнованих автомагістралей і мостів, але остаточна цифра буде достатньо великою.

"Ми бачили величезні пошкодження інфраструктури, ми бачили людей, які втратили практично все в результаті цього лиха", - додав Альбанезе.

Крім того, він пообіцяв відремонтувати будинки та відновити інфраструктуру під час відвідування постраждалих громад. Військова авіація допомогала доставити вантажі по повітрю та евакуювала мешканців у безпечне місце в таких відрізаних містах, як Фіцрой-Кроссінг.

Днями РБК-Україна повідомляло, що один із найбільших океанських пасажирських лайнерів, судно Viking Orion, застряг біля узбережжя Австралії.

Раніше ми писали, що Австралія планує запровадити санкції проти Росії та Ірану у відповідь на порушення прав людей у країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия