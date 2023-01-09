Австралія постраждала від повені, що трапляється раз на 100 років

Як зазначає видання, криза в регіоні Кімберлі в Західній Австралії була спровокована минулого тижня минулорічним тропічним циклоном Еллі, який приніс річну кількість дощів у деяких районах за лічені дні.

"Люди в Кімберлі переживають повінь, яка трапляється раз на 100 років, це найсильніша повінь за всю історію Західної Австралії", - підкреслив Стівен Доусон, міністр служби надзвичайних ситуацій Західної Австралії.

Він сказав, що "вода всюди" і що в деяких районах паводкові води простягнулися на 50 км із затопленням, "на скільки сягає око".

Прем'єр-міністр уряду Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що ще занадто рано оцінювати повну вартість відновлення зруйнованих автомагістралей і мостів, але остаточна цифра буде достатньо великою.

"Ми бачили величезні пошкодження інфраструктури, ми бачили людей, які втратили практично все в результаті цього лиха", - додав Альбанезе.

Крім того, він пообіцяв відремонтувати будинки та відновити інфраструктуру під час відвідування постраждалих громад. Військова авіація допомогала доставити вантажі по повітрю та евакуювала мешканців у безпечне місце в таких відрізаних містах, як Фіцрой-Кроссінг.