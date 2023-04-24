Австралія для посилення армії закупить HIMARS та покращить ППО, - ВВС

Як заявили у Міністерстві оборони країни, було розроблено шість пріоритетних напрямків, за якими буде проведено армійську реформу.

Австралія планує поглибити дипломатичне та оборонне партнерство з ключовими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Окрім цього влада хоче розширити можливості для впровадження "проривних нових технологій" у співпраці з австралійською промисловістю.

Для військових планується придбати атомні підводні човни, а також буде проведено тренування для точності вражання цілей на великих відстанях. Австралія планує самостійно виробляти боєприпаси та покращити протиповітряну оборону на півночі країни.

За даними ВВС, подібні дії викликані бажанням протистояти "зростаючій загрозі з боку Китаю". На реформу армії буде витрачено близько 19 мільярдів австралійських доларів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес вважає, що для підвищення "вогневої потужності та мобільності" необхідно придбати "ракети високоточного удару" з дальністю понад 500 км. Зокрема мова йде про системи наземного базування типу HIMARS, яка "з великим успіхом використовувалася українською армією для стримування наступу РФ".