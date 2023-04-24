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Австралия для усиления армии закупит HIMARS и улучшит ПВО, - BBC

Фото: Австралия для усиления армии закупит HIMARS (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Австралии планирует в ближайшее время усилить вооружение своей армии. Такое решение связано с "готовностью к будущим вызовам".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как заявили в Министерстве обороны страны, было разработано шесть приоритетных направлений, по которым будет проведена армейская реформа.

Австралия планирует углубить дипломатическое и оборонное партнерство с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме этого, власти хотят расширить возможности для внедрения "прорывных новых технологий" в сотрудничестве с австралийской промышленностью.

Для военных планируется приобрести атомные подлодки, а также будет проведена тренировка для точности впечатления целей на больших расстояниях. Австралия планирует самостоятельно производить боеприпасы и улучшить противовоздушную оборону на севере страны.

По данным ВВС, подобные действия вызваны желанием противостоять "возрастающей угрозе со стороны Китая". На реформу армии будет израсходовано около 19 миллиардов австралийских долларов.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес считает, что для повышения "огневой мощи и мобильности" необходимо приобрести "ракеты высокоточного удара" с дальностью более 500 км. В частности, речь идет о системах наземного базирования типа HIMARS, которая "с большим успехом использовалась украинской армией для сдерживания наступления РФ".

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Австралии арестовала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства.

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