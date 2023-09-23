ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австралия поддержала ограничение права вето России и призвала к реформе Совбеза ООН

Суббота 23 сентября 2023 16:24
UA EN RU
Австралия поддержала ограничение права вето России и призвала к реформе Совбеза ООН Фото: министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг (flickr.com/asialink-australia)
Автор: Валерия Полищук

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшим реформам руководящего органа.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН каждый день, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину", - заявила она.

По словам главы МИД Австралии, Совбез должен обеспечить более широкое представительство постоянных и непостоянных членов для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии.

Вонг добавила, что Австралия претендует на место в Совете Безопасности на 2029-2030 годы.

Она отметила, что напряженность в Южно-Китайском море и продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия относятся к вопросам, вызывающим "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия", и требуют большей приверженности предотвращению конфликтов.

"Одним словом, военная мощь растет, а меры по сдерживанию военных конфликтов - нет, и конкретных механизмов их предотвращения практически не существует", - сказала министр.

Что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия ООН Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя