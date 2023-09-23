Австралия поддержала ограничение права вето России и призвала к реформе Совбеза ООН
Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшим реформам руководящего органа.
Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН каждый день, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину", - заявила она.
По словам главы МИД Австралии, Совбез должен обеспечить более широкое представительство постоянных и непостоянных членов для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии.
Вонг добавила, что Австралия претендует на место в Совете Безопасности на 2029-2030 годы.
Она отметила, что напряженность в Южно-Китайском море и продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия относятся к вопросам, вызывающим "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия", и требуют большей приверженности предотвращению конфликтов.
"Одним словом, военная мощь растет, а меры по сдерживанию военных конфликтов - нет, и конкретных механизмов их предотвращения практически не существует", - сказала министр.
Что предлагает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.
Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.