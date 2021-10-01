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Австралия открывает границы впервые с начала пандемии

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Пятница 01 октября 2021 21:27
Австралия открывает границы впервые с начала пандемии Фото: Австралия открывает границы впервые с начала пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Австралии приняло решение открыть государственную границу впервые с начала пандемии. Открытие границ запланировано на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Пора вернуть австралийцам их жизни", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях. В частности, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

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