Австралія відкриває кордони вперше з початку пандемії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"Пора повернути австралійцям їх життя",-заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Першими можливість виїжджати за кордон Австралії отримають жителям Штатів, де рівень вакцинації досягне 80%. При цьому іноземних туристів впускати в країну поки не планують, проте в уряді Австралії запевняють, що працюють над тим, щоб "знову вітати туристів на своїх берегах".

Проте на даний момент австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках. Зокрема, для виїзду на роботу або для візиту до вмираючого родича.