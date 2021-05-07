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Австралия не откроется для туристов до 2022 года, но есть исключение

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр торговли и туризма Австралии Дэн Техан заявил, что страна откроется для туристов не раньше 2022 года. По его словам, Австралия может открыться для иностранцев в середине или во второй половине следующего года.

Об этом он рассказал в эфире канала Sky News.

Австралийский чиновник отметил, что эти сроки могут измениться, поскольку никто не знает, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Он добавил, что это нанесет удар авиакомпаниям и туристической отрасли.

"Лучше всего предположить, что это будет в середине или во второй половине 2022 года, но, как мы видели на протяжении всей пандемии, все может измениться", - сказал министр.

По словам Техана, исключением будут только жители Новой Зеландии. Они уже имеют возможность путешествовать в Австралию.

Напомним, сообщение между Австралией и Новой Зеландией возобновилось в начале апреля. Гражданам обоих государств не нужно проходить карантин или самоизоляцию во время путешествий.

В конце апреля Австралия остановила авиасообщение с Индией, где сейчас бушует новый штамм коронавируса.

Добавим, Австралия попала в рейтинг самых безопасных и самых устойчивых к коронавирусу стран, который составило американское агентство Bloomberg. Австралия оказалась на третьей строчке рейтинга.

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