Австралія не відкриється для туристів до 2022 року, але є виключення

Міністр торгівлі та туризму Австралії Ден Техан заявив, що країна відкриється для туристів не раніше 2022 року. За його словами, Австралія може відкритися для іноземців в середині або у другій половині наступного року.

Про це він розповів в ефірі каналу Sky News .

Австралійський урядовець зазначив, що ці терміни можуть змінитися, оскільки ніхто не знає, як надалі розвиватиметься пандемія коронавірусу. Він додав, що це завдасть удару авіакомпаніям та туристичній галузі.

"Найліпше припустити, що це буде в середині або у другій половині 2022 року, але, як ми бачили протягом всієї пандемії, все може змінитися", - сказав міністр.

За словами Техана, виключенням будуть тільки мешканці Нової Зеландії. Вони вже мають змогу подорожувати в Австралію.