ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Австралия не откроется для туристов до 2022 года, но есть исключение

Новина українською → Австралия, Пятница 07 мая 2021 22:09
Австралия не откроется для туристов до 2022 года, но есть исключение Фото: Дэн Техан, министр туризма Австралии (flickr.com/australianwarmemorial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр торговли и туризма Австралии Дэн Техан заявил, что страна откроется для туристов не раньше 2022 года. По его словам, Австралия может открыться для иностранцев в середине или во второй половине следующего года.

Об этом он рассказал в эфире канала Sky News.

Австралийский чиновник отметил, что эти сроки могут измениться, поскольку никто не знает, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Он добавил, что это нанесет удар авиакомпаниям и туристической отрасли.

"Лучше всего предположить, что это будет в середине или во второй половине 2022 года, но, как мы видели на протяжении всей пандемии, все может измениться", - сказал министр.

По словам Техана, исключением будут только жители Новой Зеландии. Они уже имеют возможность путешествовать в Австралию.

Напомним, сообщение между Австралией и Новой Зеландией возобновилось в начале апреля. Гражданам обоих государств не нужно проходить карантин или самоизоляцию во время путешествий.

В конце апреля Австралия остановила авиасообщение с Индией, где сейчас бушует новый штамм коронавируса.

Добавим, Австралия попала в рейтинг самых безопасных и самых устойчивых к коронавирусу стран, который составило американское агентство Bloomberg. Австралия оказалась на третьей строчке рейтинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Австралия туризм Коронавирус
NEWS
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена