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Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Фото: Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Австралії вирішив надати Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки. Це найбільший внесок у військові дії з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії становить 1,3 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда для українських військових.

Нагадаємо, минулого року США та Австралія домовились створити спільний розвідувальний центр.

Тоді під час зустрічі глави МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони Річарда Марлеса та державного секретаря США Ентоні Блінкена та голови Пентагону Ллойд Остіна вони спільно засудили вторгнення РФ в Україну і закликали Росію "негайно і повністю" вивести війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів.

До того ж цього року Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ.

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