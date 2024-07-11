Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Нагадаємо, минулого року США та Австралія домовились створити спільний розвідувальний центр.

Тоді під час зустрічі глави МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони Річарда Марлеса та державного секретаря США Ентоні Блінкена та голови Пентагону Ллойд Остіна вони спільно засудили вторгнення РФ в Україну і закликали Росію "негайно і повністю" вивести війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів.

До того ж цього року Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ.

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