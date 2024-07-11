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Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Фото: Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это самый большой вклад в военные действия с момента полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Напомним, в прошлом году США и Австралия договорились создать общий разведывательный центр.

Тогда во время встречи главы МИД Австралии Пенни Вонг, министр обороны Ричарда Марлеса и государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойд Остина они совместно осудили вторжение РФ в Украину и призвали Россию "немедленно и полностью" вывести войска за пределы признанных международным сообществом границ.

К тому же в этом году Австралия решила передать 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины вместо угля, который ранее спрашивал Киев.

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