Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Напомним, в прошлом году США и Австралия договорились создать общий разведывательный центр.

Тогда во время встречи главы МИД Австралии Пенни Вонг, министр обороны Ричарда Марлеса и государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойд Остина они совместно осудили вторжение РФ в Украину и призвали Россию "немедленно и полностью" вывести войска за пределы признанных международным сообществом границ.

К тому же в этом году Австралия решила передать 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины вместо угля, который ранее спрашивал Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.