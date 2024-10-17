Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків Abrams

Танки Abrams для України

Нагадаємо, у серпні стало відомом про те, що Австралія списала танки Abrams, про передачу яких просила Україна. Тоді Україна закликала Австралію надати 14 танків та навчити екіпаж українців. Однак влада Австралії вирішила відхилити запит.

Однак вчора ЗМІ повідомили, що Австралія має намір передати Україні 49 танків Abrams. Вони будуть передані в рамках нового пакета військової підтримки на суму 245 млн доларів. Офіційно про передачу танків уряд Австралії оголосив сьогодні.

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