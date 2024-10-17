Австралия объявила о передаче Украине 49 танков Abrams

Австралия передаст Украине 49 своих устаревших танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Австралии.
"Этот пакет помощи стоимостью около 245 млн долларов усилит огневую мощь и мобильность Вооруженных Сил Украины, а также дополнит поддержку, которую партнеры оказывают украинским бронетанковым бригадам", - говорится в заявлении австралийского правительства.
Отмечается, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Австралией Украине с начала полномасштабного вторжения России, превысила 1,3 млрд долларов, а общий объем поддержки - более 1,5 млрд долларов.
Как было объявлено в январе 2022 года, австралийская армия заменит M1A1 Abrams на M1A2. Для поддержки перехода австралийская армия сохранит небольшое количество танков M1A1 Abrams, чтобы помочь введению нового парка M1A2.
Напомним, в августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина. Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить украинцев экипаж. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.
Однако вчера СМИ сообщили, что Австралия намерена передать Украине 49 танков Abrams. Они будут переданы в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 млн. долларов. Официально о передаче танков правительство Австралии объявило сегодня.
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