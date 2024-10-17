Австралия объявила о передаче Украине 49 танков Abrams

"Этот пакет помощи стоимостью около 245 млн долларов усилит огневую мощь и мобильность Вооруженных Сил Украины, а также дополнит поддержку, которую партнеры оказывают украинским бронетанковым бригадам", - говорится в заявлении австралийского правительства.

Отмечается, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Австралией Украине с начала полномасштабного вторжения России, превысила 1,3 млрд долларов, а общий объем поддержки - более 1,5 млрд долларов.

Как было объявлено в январе 2022 года, австралийская армия заменит M1A1 Abrams на M1A2. Для поддержки перехода австралийская армия сохранит небольшое количество танков M1A1 Abrams, чтобы помочь введению нового парка M1A2.