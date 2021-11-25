Австралия может объявить "дипломатический бойкот" Олимпиаде в Китае

"Решение о представительстве (Австралии - ред.) на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - указано в заявлении представителя министра спорта страны.

В то же время политики из правящей Либерально-Национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают федеральное правительство бойкотировать Запад.

Указано, что правительство Австралии ожидает решения США перед тем, как объявить "дипломатический бойкот".

Так, президент Джо Байден на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность " дипломатического бойкота" Олимпийских игр.

По его словам, это шаг, который будет направлен на протест против нарушений прав человека в Китае.