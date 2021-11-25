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Австралия может объявить "дипломатический бойкот" Олимпиаде в Китае

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Сидней, Четверг 25 ноября 2021 08:43
Австралия может объявить "дипломатический бойкот" Олимпиаде в Китае Фото: Австралия может объявить "дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Австралия рассматривает возможность объявления "дипломатического бойкота" пекинской Олимпиаде. В таком случае в следующем году на зимние Игры страна откажется направлять официальных лиц, однако спортсмены смогут участвовать в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Решение о представительстве (Австралии - ред.) на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - указано в заявлении представителя министра спорта страны.

В то же время политики из правящей Либерально-Национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают федеральное правительство бойкотировать Запад.

Указано, что правительство Австралии ожидает решения США перед тем, как объявить "дипломатический бойкот".

Так, президент Джо Байден на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность " дипломатического бойкота" Олимпийских игр.

По его словам, это шаг, который будет направлен на протест против нарушений прав человека в Китае.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

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