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Австралія може оголосити "дипломатичний бойкот" Олімпіаді в Китаї

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Сідней, Четвер 25 листопада 2021 08:43
Австралія може оголосити "дипломатичний бойкот" Олімпіаді в Китаї Фото: Австралія може оголосити "дипломатичний бойкот" Олімпіаді в Китаї (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Австралія розглядає можливість оголошення "дипломатичного бойкоту" пекінській Олімпіаді. У такому випадку наступного року на зимові Ігри країна відмовиться направляти офіційних осіб, однак спортсмени зможуть брати участь в змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Рішення про представництво (Австралії - ред.) на зимових Олімпійських іграх у Пекіні ще не прийнято", - вказано у заяві речника міністра спорту країни.

Водночас політики з правлячої Ліберально-національної коаліції та опозиційної Лейбористської партії закликають федеральний уряд бойкотувати захід.

Зазначено, що уряд Австралії очікує на рішення США перед тим, як оголосити "дипломатичний бойкот".

Так, президент Джо Байден минулого тижня заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість "дипломатичного бойкоту" Олімпійських ігор.

За його словами, це крок, який буде спрямований на протест проти порушень прав людини в Китаї.

Нагадаємо, в кінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Крім того, раніше пройшла віртуальна зустріч Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. В ході бесіди мова шал про права людини і питання безпеки.

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