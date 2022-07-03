Австралия обещает Путину недружественный прием на саммите G20

Президенту России Владимиру Путину устроят недружественный прием на саммите G20 в Индонезии, если он туда приедет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг австралийского премьера Энтони Албенизи и президента Владимира Зеленского.

"Мы верим в то, что Россию нужно изолировать, насколько это вообще возможно. Если господин Путин захочет приехать на эту встречу, а я не уверен, что он это сделает, тогда он получит тот прием, которого заслуживает. Недружественный, он не уважает международное право и ведет себя так, как это не соответствует ценностям этого мира", - отметил Албенизи.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что Путин не приедет на саммит G20.

А президент Украины Владимир Зеленского, который получил приглашение на саммит, заявил, что его участие зависит от того, будет ли до ноября завершена война и будет ли на G20 представлена Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.