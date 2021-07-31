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Австралия назвала условие открытия границ

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что будет рассмотрен вопрос открытия границ. Но перед этим стране необходимо вакцинировать от коронавируса 80% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Моррисона, до конца 2021 года Австралия "сможет достичь фазы B", то есть полностью вакцинировать от коронавируса 70% населения.

Однако, сейчас в стране только 18% взрослого населения страны полностью иммунизированы от COVID-19.

Известно, что в Австралии за все время пандемии обнаружили почти 34 тысячи заражений на коронавирус и 924 летальных случая.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи заявил о маловероятности того, что границы страны будут открыты в 2021 году.

Добавим, что Австралия избежала худших последствий пандемии, в частности, благодаря быстрым действиям властей по закрытию границ.

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Австралия