Австралія назвала умову відкриття кордонів

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що буде розглянуто питання відкриття кордонів. Але перед цим країні необхідно вакцинувати від коронавірусу 80% дорослого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Моррісона, до кінця 2021 року Австралія "зможе досягти фази B", тобто повністю щепити від коронавірусу 70% населення.
Однак, наразі в країні тільки 18% дорослого населення країни повністю вакциновані від COVID-19.
Відомо, що в Австралії за весь час пандемії виявили майже 34 тисячі заражень на коронавірус та 924 летальних випадки.
Нагадаємо, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Австралії Брендан Мерфі заявив про малоймовірність, що кордони країни будуть відкриті в 2021 році.
Додамо, що Австралія уникла найгірших наслідків пандемії, зокрема, завдяки швидким діям влади щодо закриття кордонів.