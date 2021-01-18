В Австралии не планируют открывать границы в текущем году

Фото: проверка температуры (dpsu.gov.ua)

Глава Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи заявил, что маловероятно, что границы страны будут открыты в 2021 году. Это не случится даже если будет вакцинирована большая часть населения страны.

Об этом сообщает "Синьхуа".

По его словам, полномасштабные поездки в Австралию и из Австралии, вероятно, не возобновятся до 2022 года.

"Я думаю, что ответ, вероятно, отрицательный", - сказал он в понедельник телеканалу Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), когда его спросили, "реально" ли открыть границы в 2021 году.

"Я думаю, что большую часть этого года мы пройдем с существенными пограничными ограничениями. Даже если у нас будет вакцинирована большая часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса, и вполне вероятно, что карантин будет продолжаться в течение некоторого времени", - добавил министр.

По состоянию на полдень воскресенья в Австралии было зарегистрировано 28 708 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, в австралийском Сиднее в конце декабря ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Введен ряд запретов на передвижение жителей нескольких районов и на сборы людей после 26 заражений коронавирусом.

РБК-Украина писало, что Австралия избежала наихудших последствий пандемии благодаря быстрым действиям властей по закрытию границ, введению карантина и проведению широкомасштабных испытаний и социального дистанцирования.