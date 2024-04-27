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Австралия предаст Украине дроны и партию ПЗРК на десятки миллионов долларов, - Шмыгаль

Киев, Суббота 27 апреля 2024 16:05
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Австралия предаст Украине дроны и партию ПЗРК на десятки миллионов долларов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Украина также получит большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

"В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 млн долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов", - заявил Шмыгаль.

Украинский премьер также поблагодарил Австралию за мощный вклад в победу Украины.

Обновлено 17:05

В своем Telegram-канале Шмыгаль уточнил, что общая стоимость нового пакета помощи от Австралии составляет 100 млн долларов.

"Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов - на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма - на другие военные нужды. Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля", - отметил премьер.

Помощь от союзников

Напомним, что вчера, 26 апреля, прошла двадцать первая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание состоялось в юбилейную дату - первый "Рамштайн" прошел 26 апреля 2022 года.

Накануне ряд стран объявили о дополнительных пакетах военной помощи для Украины. В частности, речь идет о Великобритании, Эстонии, Дании и других странах.

Кроме того, США объявили о выделении для Украины крупнейшего пакета помощи, сумма которого составляет около 6 млрд долларов.

В ходе заседания "Рамштайн" союзники обсудили поставки Украине оружия и боеприпасов. Так, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину в этом году вместе с уже обученными пилотами.

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