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Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года

Новости » Спорт    27.06.2019 - 11:02
Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года
Фото: трофей ЧМ (fifa.com)

Федерация футбола обеих стран начали переговоры

Австралийская федерация футбола (FFA) заявила, что провела переговоры с Индонезией о совместной заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает Reuters.

Индонезийские футбольные власти (PSSI) согласились сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд, заявивший о своей неготовности.

Австралия претендовала на организацию мирового первенства в 2022 году, но уступила в голосовании Катару.

ЧМ-2026 будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой. Заинтересованность в создании совместных заявок на проведение чемпионата мира 2030 года выразили несколько стран, в том числе страны Южной Америки и Восточной Европы.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от изменения количества команд с 32 до 48 участников чемпионата мира 2022 года.

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