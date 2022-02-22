Австралия в экстренном порядке закрыла посольство во Львове

Глава МИД осудила действия Владимира Путина касательно признания независимости группировок "ЛДНР". По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским союзом и другими правительствами, которые поддерживают суверенитет Украины.

"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о быстрых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Правительство Австралии призвало своих граждан покинуть Украину, уточнив, что их безопасность является приоритетом.

"Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину. не задерживаясь. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом. В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты. Австралийские официальные лица были направлены в восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", - заявила Пэйн.