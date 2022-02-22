Австралія в екстреному порядку закрила посольство у Львові

Глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності угруповань "ЛДНР". За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

"Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі і жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну, уточнивши, що їх безпека є пріоритетом.

"Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. не затримуючись. Безпека австралійців та офіційних осіб є нашим пріоритетом. У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам було наказано покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені в Східну Польщу і Румунію, щоб допомогти австралійцям, які бажають покинути Україну", - заявила Пейн.