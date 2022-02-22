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Австралія в екстреному порядку закрила посольство у Львові

Автор: Наталія Юрченко

Австралія закриває своє посольство у Львові. Влада країни закликала своїх громадян в терміновому порядку покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

Глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності угруповань "ЛДНР". За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

"Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі і жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну, уточнивши, що їх безпека є пріоритетом.

"Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. не затримуючись. Безпека австралійців та офіційних осіб є нашим пріоритетом. У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам було наказано покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені в Східну Польщу і Румунію, щоб допомогти австралійцям, які бажають покинути Україну", - заявила Пейн.

Як повідомляли раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що співробітники американського посольства, які переїхали з Києва до Львова, побудуть ніч у Польщі з метою безпеки.

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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