В Австралии задержали подозреваемого в отправке подозрительных посылок в посольства

Фото: деактивация подозрительной посылки в Сиднее (twitter.com/brandilmelb)

Мужчина отправил 38 подозрительных посылок в посольства и консульства ряда стран в Австралии

В Австралии полиция задержала мужчину который отправлял подозрительные посылки в дипломатические офисы страны. Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на пресс-службу австралийской федеральной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 48-летний житель города Шеппартон из штата Виктория. Мужчина отправлял по почте опасные посылки в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Приблизительно, мужчина успел отправить 38 посылок.

Отмечается, что подозреваемый предстанет перед магистратским судом Мельбурна 10 января. В случае доказательства вины подозреваемого ему может грозить срок до 10 лет лишения свободы.

Полиция добавила, что содержимое подозрительных пакетов, отправлненных мужчиной, будет проверено судебной экспертизой. В настоящее время угрозы общественному порядку нет.

Напомним, ранее австралийская федеральная полиция начала масштабную проверку как минимум в 13 консульствах и диппредставительствах после получения сообщения о найденных в их зданиях подозрительных пакетах.