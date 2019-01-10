В Австралії затримали підозрюваного у відправці підозрілих посилок в посольства

Фото: деактивація підозрілої посилки в Сіднеї (twitter.com/brandilmelb)

Чоловік відправив 38 підозрілих посилок в посольства і консульства ряду країн в Австралії

В Австралії поліція затримала чоловіка, який відправляв підозрілі посилки дипломатичні офіси країни. Про це повідомляє РБКУкраина з посиланням на пресс-службу австралійської федеральної поліції.

За даними правоохоронців, підозрюваним виявився 48-річний житель міста Шеппартон зі штату Вікторія. Чоловік відправляв поштою небезпечні посилки в посольства і консульства ряду країн в Мельбурні, Канберрі і Сіднеї. Приблизно, чоловік встиг відправити 38 посилок.

Наголошується, що підозрюваний постане перед магистратским судом Мельбурна 10 січня. У разі доведення провини підозрюваного йому може загрожувати термін до 10 років позбавлення волі.

Поліція додала, що вміст підозрілих пакетів, отправлненных чоловіком, буде перевірено судовою експертизою. В даний час загрози громадському порядку немає.

Нагадаємо, раніше австралійська федеральна поліція почала масштабну перевірку як мінімум 13 консульствах і диппредставництвах після отримання повідомлення про знайдені в їх будинках підозрілих пакетах.