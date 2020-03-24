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В Австралии ужесточили карантинные меры

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:59
В Австралии ужесточили карантинные меры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Свою работу прекратят парки развлечений, дома отдыха, культуры, а также спортзалы, фитнес-клубы, салоны красоты и оздоровительные комплексы

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Отмечается, что ужесточение мер вступит в силу 26 марта.

По словам премьера, в дополнение к ограничениям, введенным в прошлое воскресенье, работу прекратят парки развлечений, дома отдыха, культуры, а также спортзалы, фитнес-клубы, салоны красоты и оздоровительные комплексы. Также для посетителей закроются все бассейны, галереи, музеи, исторические достопримечательности, библиотеки, аукционы и другие общественные учреждения. При этом посещение ресторанов в торговых центрах также подпадает под ограничения.

Жителям рекомендовано "не покидать своих жилищ, за исключением походов в магазин для приобретения основных товаров первой необходимости", заявил премьер. Также он призвал по возможности переходить на удаленный формат работы.

При этом глава австралийского правительства заявил, что школы продолжат работу, чтобы образовательный процесс не останавливался.

Кроме того, премьер заявил о запрете для граждан Австралии на посещение зарубежных стран. Служебные поездки при этом под ограничения не подпадут.

Напомним, ранее президент Румынии ввел в стране режим тотального карантина. С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

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