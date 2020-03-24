ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Австралії посилили карантинні заходи

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:59
В Австралії посилили карантинні заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Свою роботу припинять парки розваг, будинки відпочинку, культури, а також спортзали, фітнес-клуби, салони краси і оздоровчі комплекси

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про посилення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Зазначається, що посилення заходів набуде чинності 26 березня.

За словами прем'єра, на додаток до обмежень, введених в минуле неділю, припинять роботу парки розваг, будинки відпочинку, культури, а також спортзали, фітнес-клуби, салони краси і оздоровчі комплекси. Також для відвідувачів закриються всі басейни, галереї, музеї, історичні пам'ятки, бібліотеки, аукціони та інші громадські установи. При цьому відвідування ресторанів в торгових центрах також підпадає під обмеження.

Жителям рекомендовано не залишати своїх осель, за винятком походів в магазин для придбання основних товарів першої необхідності", - заявив прем'єр. Також він закликав по можливості переходити на віддалений формат роботи.

При цьому глава австралійського уряду заявив, що школи продовжать роботу, щоб освітній процес не зупинявся.

Крім того, прем'єр заявив про заборону для громадян Австралії на відвідування зарубіжних країн. Службові поїздки при цьому під обмеження не підпадуть.

Нагадаємо, раніше президент Румунії ввів в країні режим тотального карантину. З 25 березня жителям буде дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

У Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу Румунія ввела режим тотального карантину через коронавірус
Новини України АвстралияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся