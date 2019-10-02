В Австралии требуют от премьера предоставить расшифровку разговора с Трампом

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон должен предоставить расшифровку своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии (АЛП) Энтони Альбанезе, сообщает ABS News.

В Австралии хотят расшифровки разговора, во время которого Трамп просил Австралию помочь в изучении отправной точки расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

"Премьер-министр (Моррисон, - ред.) должен объяснить, что именно произошло. Он должен выпустить любую расшифровку (телефонного разговора с Трампом, - ред.) или информацию, которая есть. Премьер-министр должен сделать официальное заявление", - сказал Альбанезе.

Напомним, издание The New York Times сообщало, что Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды. Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, писало издание.

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.