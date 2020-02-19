У Австралії зіткнулися два літаки, є жертви

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Загинули 4 людини

У Австралії сталося зіткнення двох легкомоторних літаків, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

За даними управління безпеки цивільної авіації, у штаті Вікторія приблизно за 120 км на північ від Мельбурна у небі зіткнулися літак льотної школи Piper Seminole та приватний літак Beechcraft Travel Air.

Зазначається, що у навчальному літаку, який вилетів з аеродрому Мангалор, перебували пілот та інструктор, в іншому також перебували 2 людини. В результаті катастрофи ніхто не вижив.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують, як саме літаки виявилися на одній траєкторії польоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Бетел розбився невеликий літак Piper PA-32 авіакомпанії Yute Air, який прямував з Кіпнука. В результаті катастрофи загинули 5 людей. Причина авіакатастрофи невідома.

Також РБК-Україна писало, що 5 лютого під час посадки в міжнародному аеропорту Стамбула зазнав аварії літак авіакомпанії Pegasus. Лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу. Після зіткнення в літаку сталося загоряння. В результаті літак розвалився на три частини.