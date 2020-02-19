ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Австралії зіткнулися два літаки, є жертви

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 09:26
У Австралії зіткнулися два літаки, є жертви
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Загинули 4 людини

У Австралії сталося зіткнення двох легкомоторних літаків, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

За даними управління безпеки цивільної авіації, у штаті Вікторія приблизно за 120 км на північ від Мельбурна у небі зіткнулися літак льотної школи Piper Seminole та приватний літак Beechcraft Travel Air.

Зазначається, що у навчальному літаку, який вилетів з аеродрому Мангалор, перебували пілот та інструктор, в іншому також перебували 2 людини. В результаті катастрофи ніхто не вижив.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують, як саме літаки виявилися на одній траєкторії польоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Бетел розбився невеликий літак Piper PA-32 авіакомпанії Yute Air, який прямував з Кіпнука. В результаті катастрофи загинули 5 людей. Причина авіакатастрофи невідома.

Також РБК-Україна писало, що 5 лютого під час посадки в міжнародному аеропорту Стамбула зазнав аварії літак авіакомпанії Pegasus. Лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу. Після зіткнення в літаку сталося загоряння. В результаті літак розвалився на три частини.

Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ може відбутись в Україні, - Данілов Пристайко виключає судовий процес з Іраном за прикладом трибуналу MH17
Новини України Австралияавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся