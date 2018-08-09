Австралия может расширить санкции против РФ из-за химатаки в Британии

Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля

В Министерстве иностранных дела Австралии заявили, что страна может расширить санкции против Российской Федерации из-за химической атаки в британском Солсбери. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает News.com.

Бишоп отметила, что Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

"Я считаю, что использование химического оружия в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах является мерзким, оно не может продолжать быть безнаказанным", - сказала она.

Напомним, что в рамках новых санкций против Российской Федерации США могут прекратить дипломатические отношения с этой страной.

Ранее сообщалось, что государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей.

В Госдепе пояснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери Москва нарушила международное право. Согласно закону 1991 года применение любой страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.