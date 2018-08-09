Австралія може розширити санкцій проти РФ через хіматаку в Британії

Австралія підтримує анонсовані Вашингтоном санкції у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля

У Міністерстві закордонних справи Австралії заявили, що країна може розширити санкції проти Російської Федерації за хімічну атаку в британському Солсбері. Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, передає News.com.

Також Бішоп зазначила, Австралія підтримує анонсовані Вашингтоном санкції у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, однак прийматиме власне рішення з огляду на національні інтереси.

"Я вважаю, що використання хімічної зброї в будь-який час, в будь-якому місці, за будь-яких обставин є мерзенним, воно не може продовжувати бути безкарним", - сказала вона.

Нагадаємо, що в рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною.

Раніше повідомлялось, що державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Скрипалів.

У Держдепі пояснили, що в результаті застосування отруйної речовини "Новачок" в британському Солсбері Москва порушила міжнародне право. Відповідно до закону 1991 року застосування будь-якою країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США.