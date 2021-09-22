В Австралии протестуют против обязательной вакцинации. Полиция стреляет из нелетального оружия
В австралийском городе Мельбурн местные жители третий день протестуют против обязательной вакцинации строителей в стране. Правоохранители открыли огонь по людям из оружия нелетального действия и применили слезоточивый газ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Всего полиция арестовала более 200 человек. Известно о двух пострадавших правоохранителях, которые были ранены во время протеста. Один из них был госпитализирован.
Отмечается, что в Австралии протесты продолжаются в течение трех последних дней. Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию для строителей и открыть строительные площадки в штате Виктория.
Чтобы сдержать толпу, правоохранители были вынуждены применить оружие нелетального действия и слезоточивый газ.
Melbourne Pro Choice WAX Faceoff I cannot believe whats Unfolding. Police Fire a hail of bullets on the Peaceful Crowd...This is officially insane pic.twitter.com/pNoV9hxu5n—