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В Австралии протестуют против обязательной вакцинации. Полиция стреляет из нелетального оружия

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Австралия, Среда 22 сентября 2021 16:43
В Австралии протестуют против обязательной вакцинации. Полиция стреляет из нелетального оружия Фото: в Австралии полиции открыла огонь из оружия нелетального действия по СOVID-протестующим (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В австралийском городе Мельбурн местные жители третий день протестуют против обязательной вакцинации строителей в стране. Правоохранители открыли огонь по людям из оружия нелетального действия и применили слезоточивый газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Всего полиция арестовала более 200 человек. Известно о двух пострадавших правоохранителях, которые были ранены во время протеста. Один из них был госпитализирован.

Отмечается, что в Австралии протесты продолжаются в течение трех последних дней. Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию для строителей и открыть строительные площадки в штате Виктория.

Чтобы сдержать толпу, правоохранители были вынуждены применить оружие нелетального действия и слезоточивый газ.

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