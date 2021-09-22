У Австралії протестують проти обов'язкової вакцинації. Поліція стріляє з нелетальної зброї

В австралійському місті Мельбурн місцеві жителі третій день протестують проти обов’язкової вакцинації будівельників в штаті Вікторія. Правоохоронці відкрили вогонь по людях зі зброї нелетальної дії та застосували сльозогінний газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Загалом поліція заарештувала більше ніж 200 осіб. Відомо про двох постраждалих правоохоронців, які були поранені під час протесту. Один із них був госпіталізований.

Зазначається, що в Австралії протести тривають протягом трьох останніх днів. Протестувальники вимагають скасувати обов’язкову вакцинацію для будівельників й відкрити будівельні майданчики у штаті Вікторія.

Аби стримати натовп, правоохоронці були змушені застосувати зброю нелетальної дії та сльозогінний газ.