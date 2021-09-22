У Австралії протестують проти обов'язкової вакцинації. Поліція стріляє з нелетальної зброї
В австралійському місті Мельбурн місцеві жителі третій день протестують проти обов’язкової вакцинації будівельників в штаті Вікторія. Правоохоронці відкрили вогонь по людях зі зброї нелетальної дії та застосували сльозогінний газ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Загалом поліція заарештувала більше ніж 200 осіб. Відомо про двох постраждалих правоохоронців, які були поранені під час протесту. Один із них був госпіталізований.
Зазначається, що в Австралії протести тривають протягом трьох останніх днів. Протестувальники вимагають скасувати обов’язкову вакцинацію для будівельників й відкрити будівельні майданчики у штаті Вікторія.
Аби стримати натовп, правоохоронці були змушені застосувати зброю нелетальної дії та сльозогінний газ.
Melbourne Pro Choice WAX Faceoff I cannot believe whats Unfolding. Police Fire a hail of bullets on the Peaceful Crowd...This is officially insane pic.twitter.com/pNoV9hxu5n—