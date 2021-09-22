ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Австралії протестують проти обов'язкової вакцинації. Поліція стріляє з нелетальної зброї

Новость на русском →
Австралія, Середа 22 вересня 2021 16:43
У Австралії протестують проти обов'язкової вакцинації. Поліція стріляє з нелетальної зброї Фото: в Австралії поліції відкрила вогонь зі зброї нелетальної дії по СOVID-протестуючих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В австралійському місті Мельбурн місцеві жителі третій день протестують проти обов’язкової вакцинації будівельників в штаті Вікторія. Правоохоронці відкрили вогонь по людях зі зброї нелетальної дії та застосували сльозогінний газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Загалом поліція заарештувала більше ніж 200 осіб. Відомо про двох постраждалих правоохоронців, які були поранені під час протесту. Один із них був госпіталізований.

Зазначається, що в Австралії протести тривають протягом трьох останніх днів. Протестувальники вимагають скасувати обов’язкову вакцинацію для будівельників й відкрити будівельні майданчики у штаті Вікторія.

Аби стримати натовп, правоохоронці були змушені застосувати зброю нелетальної дії та сльозогінний газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Коронавірус
NEWS
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову