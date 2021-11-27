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В Австралии приняли законопроект о повышении доли зеленой электроэнергии

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Австралия, Суббота 27 ноября 2021 04:09
В Австралии приняли законопроект о повышении доли зеленой электроэнергии Фото: в Австралии приняли законопроект о повышении доли зеленой электроэнергии (pixabay.com)
Автор: Анна Полисученко

Австралия нашла возможность снизить зависимость от угля. В стране приняли законопроект о морской инфраструктуре электроснабжения, который позволит частично перейти на энергию ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такой шаг вызвал положительную реакцию первого в стране ветроэнергетического проекта Star of the South стоимостью в несколько миллиардов долларов.

"Этот законопроект очень важен для старта новой отрасли, для реализации потенциала Австралии в области морской ветроэнергетики, для создания новых рабочих мест и для экономических выгод", - сообщил гендиректор Star of the South Каспер Фрост Торхауге.

В рамках проекта планируется начать строительство ветроэнергетической установки мощностью 2,2 гигаватта уже в 2025 году. Морская ветроэнергетика может стать новой альтернативой ископаемым источникам для Австралии, которую критикуют за использование угля. 52% энергии в стране вырабатывается за счет этого вида топлива, которое считается наиболее экологически грязным, 21% - за счет газа. На возобновляемые источники энергии приходится всего 24%.

Аналитик Bloomberg Леонард Куонг заявил, что морской ветер может иметь преимущества по сравнению с наземными альтернативами или солнечной энергией.

В этом месяце правительство страны в отчете заявило о возможном увеличении госдолга из-за климатических рисков. Австралия слишком сильно полагается на уголь, а инвесторы стремятся инвестировать в экологически чистые проекты.

Из-за недостаточных усилий в борьбе с изменением климата займы для Австралии могут стать дороже, что приведет к росту госдолга. Нынешний план сокращения выбросов вызывает сомнения у экспертов, которые считают принятую Австралией стратегию ведущей к климатической катастрофе.

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