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В Австралії прийняли законопроект про підвищення частки зеленої електроенергії

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Австралія, Субота 27 листопада 2021 04:09
В Австралії прийняли законопроект про підвищення частки зеленої електроенергії Фото: в Австралії прийняли законопроект про підвищення частки зеленої електроенергії (pixabay.com)
Автор: Анна Полисученко

Австралія знайшла можливість знизити залежність від вугілля. У країні прийняли законопроект про морську інфраструктуру електропостачання, який дозволить частково перейти на енергію вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Такий крок викликав позитивну реакцію першого в країні вітроенергетичного проекту Star of the South вартістю в кілька мільярдів доларів.

"Цей законопроект дуже важливий для старту нової галузі, для реалізації потенціалу Австралії в області морської вітроенергетики, для створення нових робочих місць і для економічних вигод", - повідомив гендиректор Star of the South Каспер Фрост Торхауге.

В рамках проекту планується почати будівництво вітроенергетичної установки потужністю 2,2 гігавата вже в 2025 році. Морська вітроенергетика може стати новою альтернативою викопним джерелам для Австралії, яку критикують за використання вугілля. 52% енергії в країні виробляється за рахунок цього виду палива, яке вважається найбільш екологічно брудним, 21% - за рахунок газу. На відновлювані джерела енергії припадає лише 24%.

Аналітик Bloomberg Леонард Куонг заявив, що морський вітер може мати переваги в порівнянні з наземними альтернативами або сонячною енергією.

Цього місяця уряд країни в звіті заявив про можливе збільшення держборгу через кліматичні ризики. Австралія занадто сильно покладається на вугілля, а інвестори прагнуть інвестувати в екологічно чисті проекти.

Через недостатні зусилля в боротьбі зі зміною клімату позики для Австралії можуть стати дорожчими, що призведе до зростання держборгу. Нинішній план скорочення викидів викликає сумніви у експертів, які вважають прийняту Австралією стратегію такою, що призведе до кліматичної катастрофи.

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