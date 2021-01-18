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В Австралії не планують відкривати кордони в поточному році

Понеділок 18 січня 2021 07:19
В Австралії не планують відкривати кордони в поточному році
Фото: перевірка температури (dpsu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Глава Міністерства охорони здоров'я Австралії Брендан Мерфі заявив, що малоймовірно, що кордони країни будуть відкриті в 2021 році. Це не трапиться навіть якщо буде вакцинована велика частина населення країни.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

За його словами, повномасштабні поїздки в Австралію і з Австралії, ймовірно, не поновляться до 2022 року.

"Я думаю, що відповідь, ймовірно, негативна", - сказав він у понеділок телеканалу Австралійської радіомовної корпорації (ABC), коли його запитали, "реально" відкрити кордони в 2021 році.

"Я думаю, що більшу частину цього року ми пройдемо з істотними прикордонними обмеженнями. Навіть якщо у нас буде вакцинована велика частина населення, ми не знаємо, це запобіжить передачу вірусу, і цілком ймовірно, що карантин буде тривати протягом деякого часу", - додав міністр.

За станом на полудень неділі в Австралії було зареєстровано 28 708 підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, в австралійському Сіднеї в кінці грудня посилили обмеження через поширення коронавіруса. Введено ряд заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей після 26 заражень коронавірусом.

РБК-Україна писало, що Австралія уникла найгірших наслідків пандемії завдяки швидким діям влади щодо закриття кордонів, введення карантину та проведення широкомасштабних випробувань та соціального дистанціювання.

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