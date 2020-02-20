В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

В австралийском штате Виктория поезд сошел с рельсов, в результате погибли как минимум двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал 7News.

Сообщается, что поезд, следовал из Сиднея в Мельбурн и сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна.

Известно, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

Отметим, что на место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Сейчас причины инцидента не известны.

Напомним, вчера в Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, в результате чего погибли 4 человека. По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бангладеш поезд сошел с рельсов в подокруге Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали. Сообщается, что сошли пять вагонов Upaban Express. Причина в поломке дренажной трубы на канале Барамчал.