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В Австралії пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 14:45
В Австралії пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі
Фото: потяг зійшов з рейок (twitter.com)

Всього в поїзді може бути до 200 пасажирів

В австралійському штаті Вікторія поїзд зійшов зійшов з рейок, в результаті загинули як мінімум двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 7News.

Повідомляється, що поїзд, що прямував із Сіднея в Мельбурн, зійшов з рейок в 45 км на північ від Мельбурна.

Відомо, що всього в поїзді може бути до 200 пасажирів, багато виявилися заблоковані всередині вагонів.

Зазначимо, що на місце інциденту прибули співробітники надзвичайних служб, а також вертоліт швидкої допомоги. Залізничний рух в районі аварії зараз перекрито.

Наразі причини інциденту не відомі.

Нагадаємо, вчора в Австралії сталося зіткнення двох легкомоторних літаків, в результаті чого загинули 4 людини. За даними управління безпеки цивільної авіації в штаті Вікторія приблизно в 120 км на північ від Мельбурна в небі зіткнулися літак льотної школи Piper Seminole і приватний літак Beechcraft Travel Air.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Бангладеш поїзд зійшов з рейок в подокрузі Кулаура, в результаті чого загинули шість осіб і 67 осіб постраждали. Повідомляється, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. Причина - поломка дренажнтруби на каналі Барамчал.

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