В Австралии отказываются от российской нефти и расширяют санкции

"Правительство Австралии вводит новые санкции против московских пропагандистов и распространителей дезинформации, которые пытаются узаконить ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России с помощью лживых нарративов, таких как "денацификация" Украины", - говорится в заявлении ведомства 8 марта.

Как отметили в австралийском МИДе, вместе с партнерами "мы вытесним Россию из нашей экономики, цепочек поставок и эфира".

Новый портфель санкций наложит целевые финансовые ограничения на Вооруженные силы РФ, а также целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении еще 6 высокопоставленных российских военачальников, ответственных за нанесение морских, наземных и воздушных ударов по Украине.

Сейчас правительство Австралии вводит санкции в отношении 10 российских пропагандистов. Их имена в сообщении ведомства не указаны.

На прошлой неделе страна также ввела адресные финансовые санкции еще в отношении 11 финансовых учреждений, имеющих экономическое значение для России, включая Центральный банк России.

Между тем, 8 марта австралийская нефтеперерабатывающая компания Viva Energy (VEA.AX) заявила, что прекратит покупать российскую сырую нефть, присоединившись к растущему числу компаний, разорвавших торговые связи со страной-агрессором, начавшей войну против Украины, передает Reuters.

А представитель другого нефтеперерабатывающего предприятия Австралии Ampol (ALD.AX) заявил, что компания не покупала российскую нефть или нефтепродукты с начала нападения, которое произошло 24 февраля.

В обеих компаниях заявили, что закупают нефть из разных стран, и смогут поддерживать поставки, поскольку австралийский транспортный энергетический рынок не слишком зависит от российской нефти.