В Австралії відмовляються від російської нафти і розширюють санкції

"Уряд Австралії вводить нові санкції проти московських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, які намагаються узаконити нічим не спровоковане і невиправдане вторгнення Росії за допомогою брехливих наративів, таких як "денацифікація" України", - йдеться в заяві відомства 8 березня.

Як зауважили в австралійському МЗС, разом з партнерами "ми витіснимо Росію з нашої економіки, ланцюжків поставок і ефіру".

Новий портфель санкцій накладе цільові фінансові обмеження на Збройні Сили РФ, а також цільові фінансові санкції та заборону на поїздки стосовно ще 6 високопоставлених російських воєначальників, відповідальних за нанесення морських, наземних і повітряних ударів по Україні.

Зараз уряд Австралії вводить санкції щодо 10 російських пропагандистів. Їх імена в повідомленні відомства не вказані.

Минулого тижня країна також ввела адресні фінансові санкції ще стосовно 11 фінансових установ, що мають економічне значення для Росії, включаючи центральний банк Росії.

Тим часом, 8 березня австралійська нафтопереробна компанія Viva Energy (VEA.AX) заявила, що припинить купувати російську сиру нафту, долучившись до зростаючого числа компаній, які розірвали торговельні зв'язки з країною-агресором, що почала війну проти України, передає Reuters.

А представник іншого нафтопереробного підприємства Австралії Ampol (ALD.AX) заявив, що компанія не купувала російську нафту або нафтопродукти з початку нападу, який стався 24 лютого.

В обох компаніях заявили, що закуповують нафту з різних країн, і зможуть підтримувати поставки, оскільки Австралійський транспортний енергетичний ринок не надто залежить від російської нафти.