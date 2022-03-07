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Премьер Австралии призвал Китай повлиять на Россию в разрешении войны

Новина українською →
Австралия, Понедельник 07 марта 2022 07:45
Премьер Австралии призвал Китай повлиять на Россию в разрешении войны Фото: Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна столкнулась с "самой опасной ситуацией в области безопасности за 80 лет" со времен Второй мировой войны на фоне вторжения России в Украину. Моррисон также призвал Китай осудить вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Моррисон назвал вторжение "тревожным звонком" для Европы и сказал, что "новая дуга автократии" угрожает миру. Москва "избрала путь насилия и стремится опрокинуть мировой порядок", добавил он.

"Теперь дело Китая и его лидеров в этот поворотный момент истории - продемонстрировать больше, чем слова", - сказал Моррисон.

Он призвал Пекин присоединиться к введению санкций против Москвы.

"Ни одна страна не оказала бы сейчас большего влияния на насильственную агрессию России в отношении Украины, чем Китай, присоединившийся к остальному миру в осуждении российской агрессии и применении тех же санкций, что и у нас", - сказал он.

Моррисон сказал, что Австралия ускорила выдачу около 1700 виз для украинцев, чтобы обеспечить временную безопасность, ожидая, что перемещенные лица захотят вернуться домой после конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Австралию за ограничения российского экспорта. Он заявил, что не должно быть ни единого порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги.

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