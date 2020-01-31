В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

В Канберре (столица Австралии) объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

Чрезвычайное положение объявлено в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла +40 в четверг в штате Южная Австралия.

Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эти меры "эффективные сейчас и будут действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности". Отмечается, что пожары могут коснуться южного предместья столицы, где живет около 400 тысяч людей.

Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.

После этой бури страну накрыл град размером с мяч для гольфа, который разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.